9 ميداليات لمبارزات «الشارقة الرياضي» في بطولة الاتحاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت كلّ من اللاعبتين العنود السعدي، وحبيبة إسلام، إنجازاً جديداً لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بإحرازهنّ ذهبيتين، الأولى وقّعت عليها السعدي ضمن منافسات سلاح الأيبيه عمومي، للاعبات فوق 17 سنة، والثانية خطفتها حبيبة إسلام في منافسات سلاح السابر تحت 17 سنة، وذلك خلال المشاركة في بطولة الاتحاد للمبارزة، التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة في دبي.

وأضافت لاعبات النادي سبع ميداليات أخرى، بإحراز دانا شطاف وريم الشماع برونزيتين بحلولهما في المركزين الثالث والثالث مكرر في مسابقة سلاح الايبيه عمومي فوق 17 سنة، بينما حققت لطيفة الحوسني برونزية سلاح الفلوريه عمومي، فيما حصدت شوق بلال برونزية سلاح السابر.

وضمن فئة اللاعبات تحت 17 سنة، حصدت حبيبة إسلام ذهبية المركز الأول في منافسات سلاح السابر، كما نالت فضية المركز الثاني في منافسات فلوريه، فيما حققت اللاعبة نجلاء المدفع، برونزية سلاح الفلوريه، ومهرة السعدي برونزية سلاح السابر، بعد فوزهما بالمركز الثالث في المنافسات.

وقالت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن الإنجاز: «لاعبات النادي اعتدن تحقيق أعلى المراكز واعتلاء منصات التتويج في جميع المنافسات الرياضية التي تقام على أرض الدولة وخارجها، لما يتمتعن به من مهارات بدنية وفنية عالية، حيث سعى النادي خلال المواسم الرياضية السابقة إلى توفير بيئة ملائمة سواء على صعيد التدريبات المكثفة أو المعسكرات التحضيرية الداخلية والخارجية للاعبات على صعيد رياضة المبارزة لتكون لديهنّ القدرة على خوض غمار المنافسات وتحقيق نتائج مشرّفة».