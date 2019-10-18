660 لاعباً عالمياً في دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

اختار مسؤولو 8 فرق تم قبول طلبها للمشاركة في دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت، مجموعة رائعة من لاعبي الكريكيت العالميين، وأعلن عن ذلك في حفل أقيم أمس الأول مثّل الشرارة التي تسبق البطولة المقرر انطلاقها في 14 نوفمبر 2019، لمدة 10 أيام في ملعب زايد للكريكيت ستكون متاحة لأكثر من 340 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من خلال البث المباشر.

وأطلق مجلس أبوظبي الرياضي المفاجآت السارة في الحفل، أحدها كان إعلان الفريق الجديد «فريق أبوظبي» المملوك لمجلس أبوظبي الرياضي وهي المرة الأولى رسمياً التي يظهر فيها اسم «عاصمة الفخر» خلال بطولة دولية للكريكيت، ما يظهر التزام الإمارات القوي في المساهمة بإنجاح لعبة الكريكيت التي تجد متابعة ولها شعبية كبيرة من المحبين.

وبدأت مسودة اللاعبين، وكان إعلان تريفور بيليس، المدير السابق لفريق منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم واختيار بعض الأيقونات العالمية للكريكيت، للانضمام لفريق أبوظبي جزءاً من حزمة المفاجآت.

وتعد قرعة مسودة اللاعبين أبرز حدث في الفترة التي تسبق دوري أبوظبي تي10 حيث يلتقط كل فريق أفضل المواهب في لعبة الكريكيت من مجموعة مشتركة، لاستكمال تشكيلة الفريق المكونة من 14 لاعباً، تماشياً مع استراتيجية البطولة.

وتم اختيار ما يصل إلى 660 لاعب كريكيت دولياً، وهو رقم قياسي كبير من اللاعبين، للاختيار من قبل الفرق الثمانية، واختار كل فريق 13 لاعباً، مع الحصول على رصيد واحد كبطاقة جامحة من برنامج المواهب الرقمي الذي أطلقته إدارة الدوري منذ أيام قليلة.

وقال ماثيو باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للكريكيت بمجلس أبوظبي الرياضي، «إن التزام حكومة أبوظبي القوي بلعبة الكريكيت وخاصة دوري أبوظبي تي 10، يدل على أن عاصمة الإمارات لا تدعم فقط رياضة معينة بل حاضنة لجميع الرياضات».

وأضاف: «اختيار لاعبين دوليين وتعيين تريفور بيليس مدربا رئيسيا لفريق أبوظبي للكريكيت، يوضح مدى جدية المنافسة للحصول على اللقب، حيث يأخذ فريق أبوظبي للكريكيت البطولة إلى مستوى مختلف تماماً».

ويفتتح مهرجان أبوظبي تي 10 الذي يستمر لمدة 10 أيام مع أداء يوم الافتتاح المرصع بالنجوم من قبل بعض من كبار الفنانين في بوليوود الذين سيبهرون الجماهير في مكان الاستضافة، بملعب زايد للكريكيت في أبوظبي، في 14 نوفمبر 2019، على ان تكون المباراة النهائية لتعيين بطل الدوري في 24 نوفمبر 2019.

ويعتبر «أبوظبي تي 10» للكريكت هو دوري احترافي للكريكيت، أطلقته شركة «تي 10 سبورتس مانجمنت» بترخيص من «مجلس الإمارات للكريكيت» وهو أول دوري تُلعب مبارياته بنظام عشر جولات لكل فريق يحظى باعتراف «المجلس الدولي للكريكيت»، وهو الجهة المشرفة على اللعبة على المستوى العالمي.