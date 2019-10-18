شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفقد برمان أمام حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشف الكرواتي إيفان ليكو مدرب العين، أن أحمد برمان لاعب وسط «الزعيم» عاد مصاباً من مشاركته الأخيرة مع المنتخب في التصفيات، وهو سيغيب عن لقاء غد السبت أمام حتا في دوري الخليج العربي.
وعن مطالب الجماهير للفريق بحصد البطولات والضغوط التي من الممكن أن تشكلها على الجهاز الفني والفريق، قال: أعشق التحدي ولا أخشى الضغوط وفي عالم كرة القدم جميع المباريات تجدها محاطة بالضغوط والتوتر وهنا تكمن المتعة الحقيقية، وكل مباراة أدخلها كنهائي وجميع المباريات أعتبرها مهمة».
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