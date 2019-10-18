النسخة السادسة لـ «العين الدولية» للجوجيتسو تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد مدينة العين اليوم، انطلاق منافسات الدورة السادسة من بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو، واستقطبت البطولة مئات اللاعبين المحليين الذين يمثلون أفضل أندية الدولة، بجانب كوكبة من أفضل لاعبي العالم من دول كالبرازيل وكولومبيا وروسيا التي سجلت أكبر عدد من المشاركات العالمية.

كما سجلت مشاركات إقليمية مهمة من الكويت والبحرين وعُمان ومصر ولبنان، وغيرها، وتوافد العديد من الرياضيين للمشاركة في البطولة انطلاقاً من توقيتها المثالي قبل انطلاق منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام في العاصمة أبوظبي الشهر المقبل، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو باستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتتيح بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو أمام الرياضيين، فرصة مهمة لصقل مهاراتهم والتعرف إلى أساليب خصومهم، ومن الناحية التنظيمية، تنبع أهمية البطولة من اعتماد نقاطها ضمن التصنيف العام للاعبين.

ورحب العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بنجوم الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم في مدينة العين، مؤكداً أنهم اعتادوا على المشهد التنظيمي الرائع لمختلف البطولات التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو في الإمارات بوصفها وجهة عالمية استثنائية لهذه الرياضة.

وأكد الشامسي، أن البطولة تمثل بروفة أخيرة وأساسية للاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة العالم للجوجيتسو، مبيناً أن جميع البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد ترتبط بشكل أو بآخر بالمشاركات الخارجية، وبالتالي تجهز لاعبي المنتخب في مختلف المراحل السنية للمشاركات العالمية.

وتوجه خويطر سعيد الظاهري، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف قطاع الألعاب الفردية، بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، نظير جهوده المتواصلة في الارتقاء بهذه الرياضة فكراً وممارسة، وتعزيز وتطوير مسيرة الأندية الوطنية للظهور بأفضل صورة في البطولات المحلية.

وقال الظاهري إن لاعبي نادي العين اعتادوا على اعتلاء منصات التتويج ولا يرضون إلا بالمراكز الأولى، وهم أعدوا العدة للظهور بصورة تواكب عراقة النادي وتألق لاعبيه في الرياضات الفردية لاسيما الجوجيتسو.

وتستضيف البطولة منافسات فئات الأساتذة (فوق 30 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً) والناشئين (فوق 16 عاماً) من مختلف الأوزان والأحزمة، وتشهد البطولة حضوراً إماراتياً واسعاً، بما في ذلك اللاعب حمدان أحمد البلوشي، وسلطان آل علي وحامد الهنائي، والمتألقة حمدة بامهدف، وهناء الهنائي، وغيرهم الكثير من المواهب. وإلى جانب النجوم الإماراتيين، ترحب البطولة أيضاً بمجموعة من اللاعبين العالميين البارزين في فئة الأساتذة كالبرازيليين يوري ريبيرو وإيجور سيلفا.

وأثنت اللاعبة الإماراتية المتألقة هناء الهنائي حاملة الحزام الأزرق من فئة الناشئين، على الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الجوجيتسو في الإمارات، مشيرة إلى أن التدريبات التي تتلقاها ساعدتها على تخطي أهم العقبات التي تواجه اللاعبين؛ حيث قالت: «يشرفني خوض منافسات بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو، وهو شرف يترافق مع مسؤولية كبيرة؛ إذ أدخل بساط المنافسة على أمل تقديم أداء يرقى لتوقعات المشجعين ويمكنني من تحقيق الفوز والوصول إلى منصة التتويج».

من جانبه، أشار اللاعب البرازيلي أوزيل سانتوس صاحب الحزام الأسود في فئة الكبار وزن 62 كجم والذي يمثل فريق 777، إلى أن تجربة اللعب خارج دولته تمثل تحدياً فريداً من نوعه، خاصة مع غياب المشجعين البرازيليين، إلا أن حفاوة الترحاب التي وجدها في العين ودولة الإمارات عموماً، والشعبية الكبيرة لرياضة الجوجيتسو بين أفراد المجتمع خففت من شعوره بالابتعاد عن وطنه، مؤكداً جاهزيته لخوض منافسات البطولة.