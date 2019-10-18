شكرا لقرائتكم خبر عن رادان مدرباً لأربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365” تعاقد نادي أربيل العراقي مع المدرب الكرواتي رادان، لكي يشرف على تدريب فريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب أكرم سلمان.وبوجود رادان مع فريق أربيل يكون المدرب الأجنبي الثالث الذي يوجد بالدوري العراقي.

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