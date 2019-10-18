الإمارات والبحرين «حبايب».. والسعودية تهزم قطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البحرين:عصام هجو

تعادل منتخب الإمارات الوطني لكرة قدم الصالات أمس، مع منتخب البحرين صاحب الأرض والجمهور 3-3 في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان.

وكان الأبيض قد تأخر بهدف وأدرك التعادل من ركلة جزاء عن طريق محمد عبيد، لينتهي الشوط الأول بتعادل الأبيض والأحمر البحريني 1-1، وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب البحريني مرة أخرى 3-1 في الوقت الذي أهدر فيه لاعبو الإمارات فرصاً سهلة للتسجيل.

في الجزء الأخير من الشوط الثاني اضطر المدرب عبدالرؤوف عمر مدرب الإمارات اللعب بالطريقة الانتحارية في كرة الصالات، ودفع بمحمد عبيد كلاعب خامس بعد الاستغناء عن الحارس جابر محمد، وبعد ذلك أشرك وائل محمد خميس لاعباً خامساً على الناحية اليسرى وخلال دقيقة واحدة نجحت خطة المدرب عبدالرؤوف في كسر التكتل الدفاعي البحريني، وأرسل وائل خميس كرة عرضية على طبق من ذهب لعبدالكريم جميل الذي قلص الفارق إلى هدف 2-3 وبعد ثوان نجح اللاعب الذي يطلق عليه في اللعبة «الباور بلاي» أي اللاعب الخامس وائل محمد خميس في تسجيل الهدف الثالث مدركاً التعادل، وبعد ذلك أهدر لاعبو الأبيض أكثر من فرصتين كل واحدة كانت كفيلة بترجيح كفة المنتخب وأبرزها كرة عبدالكريم جميل الرأسية التي لامست القائم الخارجي في آخر ثواني المباراة.

ويرتاح منتخبنا اليوم الجمعة وسيلعب غداً السبت أمام المنتخب العراقي.

وفي المجموعة الثانية حقق الأخضر السعودي فوزاً كبيراً على منتخب قطر واكتسحه بنتيجة 5-2، في حين حقق المنتخب اللبناني الفوز الأكبر في اليوم الأول بتخطيه منتخب عمان 10-2، في حين فازت الكويت التي التقت منتخب الإمارات أمس على فلسطين7-1.



غياب التأقلم

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وأرجع عبدالرؤوف عمر مدرب منتخب الإمارات التعادل مع البحرين إلى عدم تأقلم اللاعبين على أرضية الصالة التي تحتاج إلى التعامل مع الكرة بطريقة محددة، وهي أرضية جديدة على لاعبينا لم يعتادوا اللعب عليها، وتحتاج إلى ركل الكرة بقوة وتتسبب في الزحلقة أحياناً وقد يفقد اللاعب توازنه، مشيراً إلى إنها أرضية معتمدة وجيدة ولا غبار عليها، ولكن منتخب الإمارات لم يعتد اللعب عليها، ولو كان يلعب عليها لفترات طويلة لحقق الفوز على البحرين. وتابع عبد الرؤوف: راض عن اللاعبين والأداء بصفة عامة وسنعمل على تقديم الأفضل، لأن الفريق يمتلك العزيمة والإصرار والرغبة في العطاء.

ومن جانبه، قال عبدالله حسن الدرمكي، مدير المنتخب: «لقد كان في الإمكان أفضل مما كان، ولكن الحمد لله على كل حال»، وأشاد بروح اللاعبين، وتابع: «ليس سهلاً أن تتأخر بفارق هدف وتعود بالتعادل، الأمر كان صعباً للغاية بعد أن تأخرنا بفارق هدفين في الشوط الثاني، ولكن عزيمة اللاعبين والتدخل الفني المميز من المدرب عبد الرؤوف عمر ساهم بدرجة كبيرة في العودة بالتعادل بالإضافة إلى ذلك عانينا من التحكيم وقراراته العكسية التي تسببت في استقبالنا لهدف كان سيكلفنا الكثير».



حضور إداري



يترأس بعثة منتخب الإمارات، سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية،ولحق بالبعثة أمس الأول قبل المباراة الأولى،خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية،وفيصل عبدالله محمد مدير المنتخب وناديي الظفرة والوصل السابق،وسرمد الزدجالي المدير التنفيذي لأول لجنة لكرة الصالات على نفقتهما الخاصة، ما كان له الأثر الإيجابي في أوساط البعثة.

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