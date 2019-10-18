رازوفيتش: القتال سلاحنا لهزيمة ثالث الترتيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للظفرة، أن فريقه في حال رغب في الحصول على الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام عجمان، عليه بتقديم أقصى مجهود، لأنه يواجه فريقاً جيداً قدم مباريات جيدة وحصل على نتائج إيجابية في الثلاث جولات الماضية وضعه في ثالث الترتيب بمسابقة دوري الخليج العربي.

وتمنى رازوفيتش أن يواصل الظفرة تقديم المستويات الجيدة التي كان عليها في الجولتين الماضيتين من المسابقة، وفي مباريات كأس الخليج العربي.

وطالب مدرب الظفرة لاعبيه باحترام المنافس والأداء بروح الفوز أمام فريق يأتي بنفس الرغبة، مشيراً إلى اكتمال صفوف الفريق باستثناء المدافع إبراهيم سعيد المصاب وعبدالرحمن يوسف الموقوف.

ومن جانبه، شدد المحترف البرازيلي دييجوجارديل على أهمية المباراة، مشيراً إلى أن فريقه يخوضها بتركيز عال، لأن أرقام عجمان المنافس في دوري الخليج العربي تؤكد قوته.

وأوضح جارديل أن الظفرة يؤدي بمنظومة متناغمة من اللاعبين المواطنين والأجانب، مضيفاً أن الجميع يعمل بكل جهده من أجل الفوز بالمباراة.

وكان الظفرة قد جدد عقود أربعة من لاعبي الفريق الأول هم: المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، وثلاثي الدفاع محمد سيف وخالد بطي وإبراهيم سعيد، لمدة 4 مواسم حتى عام 2023.