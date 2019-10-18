كازاخستان تظفر بذهب آسيوية ناشئي الملاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

أسدل الستار أمس، على منافسات بطولة آسيا للناشئين والناشئات للملاكمة، والتي استضافتها الفجيرة على مدى الأيام الماضية وحظيت خلالها بإشادة كبيرة من الاتحاد الآسيوي على حسن التنظيم والمستويات القوية للاعبين المشاركين الذين وصل عددهم إلى 250 لاعباً ولاعبة من 27 دولة.

وأسفرت منازلات اليوم الأخير عن تتويج منتخبنا الوطني بثلاث ميداليات برونزية نالها كل من عبدالله الحوسني في منافسات الوزن المفتوح، ومريم عادل في وزن 52 كيلوجراماً، ورحمة المرشدي في وزن 63 كيلوجراماً، فيما ظفر منتخب أوزبكستان بالمركز الأول في الترتيب العام بمجموع الميداليات الذهبية، تلاه منتخب كازاخستان في المركز الثاني.

وفي أبرز النتائج في منافسات الذكور كان الذهب من نصيب كازاكوفا من أوزبكستان بوزن تحت 50 كيلوجراماً، كيرا دايا بوزن 50 كيلوجراماً من اليابان، وروسلان من كازاخستان بوزن 52 كيلوجراماً، ويعقوبوف من طاجيكستان بوزن 52 كيلوجراماً، وسيريك اهزال من كازاخستان بوزن 60 كيلوجراماً.

أما على صعيد منافسات الفتيات، فقد توجت فيروزا من أوزبكستان بالميدالية الذهبية 50 كيلوجراماً، وأحرزت نيجينا من أوزبكستان ذهبية وزن 52 كيلوجراماً، ونالت سابينا من أوزبكستان ذهبية وزن 48 كيلوجراماً، وفازت بذهبية 54 كيلوجراماً نازيركا من أوزبكستان، ومواطنتها نومين اردن بذهبية وزن 57 كيلوجراماً، وفازت داهيا بريتي من الهند بذهبية وزن 60 كيلوجراماً، وفازت عزيزا من أوزبكستان بوزن 63 كيلوجراماً، ويوهانغ من الصين بذهبية 66 كيلوجراماً.

تتويج الفائزين

وقام أنس العتيبة، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، بتتويج الفائزين بحضور محمد بوخاطر، نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة ورئيس اللجنة المنظمة، وجابر نجم المحسن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية بالفجيرة.

وأعرب العتيبة خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الختام عن أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة للبطولة مما أسهم في تحقيق نسخة نموذجية، كما أثنى على دعم الهيئة العامة للرياضة والجهات والدوائر التي أسهمت في تحقيق النجاح.

وأكد الكويتي جابر نجم المحسن، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة، أن بطولة آسيا للناشئين للملاكمة التي احتضنتها الفجيرة للمرة الأولى، استحقت العلامة الكاملة في تقييم الاتحاد الآسيوي، وأنه سيتم إرسال رسالة رسمية يشيد من خلالها بالجهود التنظيمية المميزة والحفاوة والضيافة العربية الأصيلة التي حظي بها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والآسيوي والوفود المرافقة، مبيناً أن رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وفرت النجاح للبطولة قبل انطلاقتها، ومثنياً على المتابعة المباشرة لرئيس الاتحاد الآسيوي أنس العتيبة، وأعضاء الاتحاد الإماراتي.

وأشار إلى أن فريق العمل التنظيمي، كان محترفاً وأثرى النجاح المتحقق، ووصفه بأنه مكسب دولي رياضي للإمارات.