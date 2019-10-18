«لا يقدرون أزمات مصر» ..مرتضى منصور: لن أرد على بيان الأهلي

الموجز

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انه يرفض التعليق على بيان النادي الأهلي الذي أصدره مجلس محمود الخطيب اليوم.

وتابع "منصور" خلال فيديو تم نشره علي صفحته علي " يوتيوب" : الزمالك لا يخاف من مواجهة الأهلي ولديه الاستعداد للعب مباراة القمة في أي وقت، مشددًا على أنه يقف مع الدولة وأمن الدولة حاليًا , مشيرا الي ان فريقه على استعداد لخوض المباراة المقبلة دون أن يكون هناك أية مشكلة لأنه يقدر الدولة ومؤسساتها ولن يصدر أية مشكلات خلال الفترة الحالية.

Advertisements

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تلبية للمطلب الأمني، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تسعى الى اشعال الدولة عقب المباراة يوم السبت المقبل حال اقامتها في موعدها.