بيراميدز يرفض اعتلاء قمة الدوري المصري بتعادله مع سموحة









اسماء السيد - رفض بيراميدز اعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه سموحة في الجولة الرابعة من المسابقة اليوم الخميس.

ورفع بيراميدز رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي المتصدر الذي خاض ثلاث مباريات بينما بات رصيد سموحة خمس نقاط.

وارتقى بيراميدز للمركز الثاني متقدما بفارق نقطة واحدة عن الزمالك والمقاولون العرب قبل لقائهما بعد غد السبت.

ومنع القائم الأيمن لبيراميدز فرصة خطيرة لسموحة إثر ضربة رأس للمهاجم حسام حسن.

وأهدر البديل محمد (دودو) الجباس فرصة خطيرة لبيراميدز قبل النهاية بربع ساعة من وضع انفراد عندما سدد إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان حارس سموحة.

وطالب حسام حسن مدرب سموحة بتطبيق العدالة على جميع الأندية في المسابقة. وأشار إلى ضرورة تأجيل كافة مباريات الجولة وليس قمة الأهلي والزمالك فقط.

وقال حسن في مؤتمر صحفي عقب المباراة "لدينا ستة لاعبين دوليين مع كافة المنتخبات الوطنية فضلا عن إصابة لاعبين مثل فوزي الحناوي لاعب المنتخب الأوليمبي والليبي محمد الترهوني.

"جاءت مباراة اليوم بعد 48 ساعة من عودة الدوليين وهذا وقت قصير للغاية لإعدادهم. أطالب بالعدالة في المسابقة. فلا يُعقل أن تؤجل مباريات لأندية دون اخرى وكان يجب تأجيل الجولة بالكامل حتى تتحقق العدالة والمساواة".

وعن المباراة قال حسن "واجهنا فريقا كبيرا يضم العديد من اللاعبين الجيدين سواء مصريين أو محترفين أجانب. نفذ اللاعبون التعليمات بشكل جيد وضغطنا على المنافس في ملعبه.

"لنا ركلة جزاء في الشوط الأول لم تحتسب والقائم رد ضربة رأس من حسام حسن وبذلنا جهدا كبيرا".

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* انتصار المقاصة والإنتاج

وحقق مصر للمقاصة انتصاره الثاني في أربع مباريات بفوزه على ضيفه المصري البورسعيدي 1-صفر.

ورفع المقاصة رصيده إلى ست نقاط بينما توقف رصيد المصري عند أربع نقاط.

وأحرز صلاح أمين هدف المقاصة في الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة النيجيري إيميكا إيزي مدافع المصري لمحمد مسعد لاعب المقاصة.

وألغى الحكم هدفا للمقاصة في الدقيقة 56 عبر النيجيري أودو موزيس بداعي التسلل.

وفي مباراة اخرى فاز الإنتاج الحربي على مستضيفه إنبي بالنتيجة ذاتها بفضل هدف من ضربة رأس لمحمد رجب في الدقيقة 54.

وبات رصيد الإنتاج ست نقاط بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وتعادل نادي مصر، الوافد الجديد، مع الجونة بدون أهداف ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الجونة.

وكاد عمر حبشي مهاجم نادي مصر أن يهز الشباك في الدقيقة 50 بضربة رأس لكن محمود الغرباوي حارس الجونة أبعدها عن مرماه.

ورد القائم الأيسر لمرمى الجونة تسديدة محمود توبة مع الدقيقة 70.