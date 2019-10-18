مدرب استون فيلا يمتدح تصرف مينجس في مواجهة العنصرية









اسماء السيد - كال دين سميث مدرب استون فيلا المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم المديح لمدافعه تيرون مينجس وقال إنه لم يستغرب تصرفات اللاعب داخل وخارج الملعب إزاء الإساءات العنصرية خلال أول مشاركة له على الساحة الدولية مع منتخب انكلترا أمام بلغاريا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

وكان مينجس (26 عاما)، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، أحد لاعبي منتخب انجلترا الذين تعرضوا لإساءة خلال فوز انجلترا 6-صفر على بلغاريا الاثنين الماضي على استاد فاسيل ليفسكي.

ووصف جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا اللاعب بأنه "قائد بارز" بعد المباراة وهو ما كرره سميث قبل استضافة الفريق لمنافسه برايتون آند هوف البيون في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غد السبت.

وقال سميث الذي ضم مينجس على سبيل الاعارة من بورنموث قبل أن ينتقل بشكل دائم في بداية هذا الموسم "لم أندهش من كيفية تعامل مينجس مع الموقف برمته.

"عندما نتحدث مع اللاعبين ونتابعهم، فإننا نعرف ماذا سيقدمون من مهارات كروية لكنني اتحدث هنا عن الشخصية التي تسعى لاكتشافها".

Advertisements

وأضاف "ذهبت مع جون تيري (مساعد المدرب) لمقابلته وأثار إعجابنا. إنه شخص واضح وذكي ورائع على الصعيد الإنساني".

وحث مينجس كافة زملائه في الفريق على اللعب بدلا من الخروج من الملعب بعد أن تسببت الأحداث في توقف المباراة مرتين في إطار توصيات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والتي تتألف من ثلاث خطوات متدرجة.

وقال سميث "إذا خرج اللاعبون من الملعب سيخسر تيرون ظهوره الأول في مباراة دولية كما سيخسر اللاعبون الذين هزوا الشباك أهدافهم التي سجلوها من المستفيد من كل هذا؟".

وأبدى سميث اعجابه بأداء مينجس الواثق مع منتخب انجلترا لكنه قال إن مستقبل اللاعب على الصعيد الدولي على المدى الطويل سيكون مرهونا بالخيارات الدفاعية لساوثجيت.

وأوضح "كان ينظم تحركات اللاعبين من حوله وبدا جيدا وهادئا عند الاستحواذ على الكرة وهو أداء شاهدناه بشكل منتظم.

"كل ما يمكنني قوله هو أنني لا أرى حاليا كثيرا من المدافعين يستخدمون القدم اليسرى ويتمتعون في ذات الوقت بنفس مهارة تيرون". (إعداد خالد الرياني للنشرة العربية- تحرير أحمد عبد اللطيف)