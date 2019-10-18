مدرب برايتون يدعو لحماية مهاجمه الشاب كونولي









اسماء السيد - دعا جراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس لحماية لاعبه آرون كونولي عقب تألق المهاجم الشاب خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجل كونولي هدفين خلال فوز برايتون 3-صفر على توتنهام هوتسبير في الدوري هذا الشهر وخاض المهاجم البالغ عمره 19 عاما أول مباراة مع منتخب ايرلندا يوم السبت الماضي.

وقال بوتر للصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا خارج الديار بعد غد السبت "ينبغي الاعتناء به والتأكد من تمتعه بمسيرة ناجحة لفترة طويلة".

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وأصبح كونولي أول لاعب شاب يبدأ مباراة في الدوري الممتاز مع برايتون ودخل التاريخ عندما أصبح أصغر لاعب في النادي يسجل هدفا في المسابقة.

وأضاف بوتر متحدثا عن كونولي "كان رائعا في مجمل مشاركاته مع الفريق. بالنسبة له خوض أول مباراة مع ايرلندا كان رائعا أيضا.

"شعرت أن الأداء أمام توتنهام يماثل ما كنت أراه يوميا خلال التدريبات".

ويتطلع برايتون، صاحب المركز 14 في الدوري برصيد تسع نقاط وسيلتقي مع فيلا الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة ومركز واحد، لانتصاره الأول على استون فيلا الصاعد حديثا لدوري الأضواء على ملعب فيلا بارك. (إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية- تحرير أحمد عبد اللطيف)