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غرامة أوروبية على ليفربول وسيتي على خلفية تصرفات مشجعيهما

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اسماء السيد - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس غرامة مالية على ناديي ومانشستر سيتي الإنكليزيين بسبب تصرفات مشجعيهما خلال الجولة الثانية من مسابقة في الشهر الحالي.

وتم تغريم ليفربول حامل لقب المسابقة، مبلغ 10 آلاف يورو (11 ألف دولار)، لدخول اثنين من مشجعيه أرض ملعب أنفيلد عند استقباله لضيفه سالزبورغ النمسوي (4-3)، وذلك خلال المباراة وفي ختامها.

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في المقابل، ألزم مانشستر سيتي بطل إنكلترا دفع مبلغ 15750 يورو بسبب إلقاء مشجعيه لمقذوفات على أرض الملعب خلال استضافتهم لدينامو زغرب الكرواتي (2-صفر).

كما تم تغريم بطل اسكتلتدا سلتيك مبلغ 12 ألف يورو بعدما أطلق مشجعوه الألعاب النارية ضمن مسابقة "يوروبا ليغ" أمام كلوج الروماني (2-صفر) في وقت سابق من هذا الشهر.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها تغريم سلتيك هذا الموسم بعد معاقبته على قيام مشجعيه بإشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات على أرض الملعب خلال المباراة التي فاز فيها 4-1 على إيك السويدي في ستوكهولم في آب/أغسطس الماضي، ضمن الأدوار التمهيدية لمسابقة "يوروبا ليغ".

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