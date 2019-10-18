الأهلي راحة من التدريبات.. وفايلر يبحث مع معاونيه برنامج الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الجمعة، عقب خوض التدريبات على مدار الأيام الماضية ، وتأتي الراحة التى سيحصل عليها الفريق اليوم بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان مُقرراً لها غد ، السبت، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز لدواع أمنية.
وبعد تأجيل القمة ستحدد خلال الساعات المقبلة مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء أمس إنهم لن يلعبوا أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك.
وكان الخطيب قد عقد أول أمس جلسة مع فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة تداعيات قرار التأجيل ورغم أن المدير الفني كان مُستاءً من قرار التأجيل حيث أكد أن فريقه جاهز لخوض المباراة كما إنه يسير وفق خطط مُحددة للمباريات لكنه في النهاية التزم بقرار التأجيل.
وخلال الجلسة أبدى المدير الفني تفهمه للظروف التي تسببت في تأجيل المباراة خاصة وأن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم ، مؤكداً أنه يُقدر مثل هذه الظروف وسيعمل عل تجهيز الفريق للارتباطات المقبلة بعد تأجيل القمة.
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