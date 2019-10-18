شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر : أداء لاعبى بيراميدز سيئ.. وسموحة فريق منظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، استيائه الشديد من أداء لاعبيه عقب تعادل فريقه مع سموحة، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ديسابر، خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" قائلا "اللاعبون لم يظهروا بالمستوى المنتظر في الشوط الأول، حيث كانت الأفضلية للمنافس، ولكن الأداء تحسن كثيرًا في الشوط الثاني، حيث كنا نستحق الفوز بالمباراة، بعدما أهدرنا هدفين محققين عن طريق ايريك تراوري ودودو الجباس".

وأشار سباستيان ديسابر إلى أن عبدالله السعيد، وايريك تراوري، كانا من أفضل لاعبي بيراميدز في الشوط الثاني وحزين جدًا بسبب التعادل الثاني على التوالي، خاصة أننا نسعى للفوز في كل مباراة، من أجل المناسفة على مسابقة الدوري وطالبت اللاعبين في الشوط الثاني بضرورة الضغط على الخصم، من أجل إحراز الأهداف، ولكن لم يكن التوفيق حليفنا".

وتعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

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