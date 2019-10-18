مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 18 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة على ستاد الاسكندرية ومباراة الاسماعيلى وحرس الحدود على ستاد الاسماعيلية

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة

تقام مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة على ستاد الاسكندرية فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فيما خسر وادى دجلة من الاسماعيلى بهدف دون رد فى إطار ذات الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاءين وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم هدف واحد فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة رحلة النتائج الجيدة منذ إنطلاق الموسم محذراً من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه على الجانب الأخر يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتخطى عقبة زعيم الثغر وتحقيق أول فوز فى المسابقة .

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موعد مباراة الاسماعيلى وحرس الحدود

تقام مباراة الاسماعيلى وحرس الحدود على ستاد الاسماعيلية فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دجلة بهدف دون رد فيما تعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة .

ويحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف

وحذر الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما طالب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود للاعبيه بانهاء نغمة التعادلات وحصد النقاط الثلاث للمرة الاولي هذا الموسم .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.