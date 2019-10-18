شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على الدخول في معسكر مغلق اليوم الجمعة وذلك في اطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة الزمالك في اطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تم تقديمها لتكون غدا السبت بدلا من مواجهة أسوان التي كان من المقرر إقامتها أمس الخميس .

من جانبه أصدر مجلس إدارة المقاولون العرب بيانا رسميا يعرب خلاله عن استياءه الشديد من تقديم موعد مباراة الزمالك من جانب اتحاد الكرة دون الرجوع إلى إدارة ذئاب الجبل، في الوقت الذي قرر فيه المجلس خوض المباراة للمصلحة العامة للمسابقة والدولة.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.



وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.