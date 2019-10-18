شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: بيان الأهلى لا يخص الزمالك.. ومصر أهم من الناديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إن البيان الصادر من النادي الأهلي بشأن عدم خوض أي لقاء في الدوري إلا بعد مواجهة الزمالك في المباراة التي تم تأجيلها إلا أجل غير مسمي، أمر لا يخص ناديه لذلك فضل عدم التعليق عليه وقت صدور بيان القلعة الحمراء.

وقال، "الأهلي بيقول عاوز يلعب مباراة القمة وذلك لتخيلهم إن اللقاء سينتهي لصالحهم وهذا بسبب فوزهم بالسوبر علينا بخطأ من عندنا وكنا علي وشك تعديل الأمور في الشوط الثاني ولكن لن أرد علي البيان".

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ورفض مرتضي منصور خلال فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، التعليق على البيان الذى أصدره مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب وأكد أن الزمالك لم يطلب تأجيل القمة، قائلاً: "هناك أمن ومصر من الأهلى والزمالك ولابد من التفكير فقط في مصلحة الوطن".

يذكر، أن الساعات الأخيرة قد شهدت أزمة بسبب التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لتقام يوم السبت، على ستاد السلام، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.