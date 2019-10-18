استاد الاسكندرية يستضيف مواجهة النصر الليبى و بطل أوعندا بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف سعد مدير عام استاد الإسكندرية، أنه تم الموافقة على استضافة مباراه النصر الليبى و بطل اوغندا على استاد الاسكندرية فى الكونفدارليه يوم ٢٧ اكتوبر الجاري .
وكانت الجهات الأمنية، قد وافقت على إقامه اللقاء على استاد الاسكندرية .
وبعد عمل جميع الترتبيات والموافقات سواء من الاتحاد الافريقى أو الاتحاد المصرى والجهات الامنية .
ستاد الاسكندرية (3)
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