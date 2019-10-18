شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت الأزمة التى واجهت أيمن حفنى لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالى، والخاصة بعدم قيده فى قائمة الفريق خلال الانتقالات الصيفية ، لتمنعه من المشاركة فى مباريات الدور الاول من البطولة المحلية .

كان أيمن حفنى قد انتقل من الزمالك للمقاصة خلال الانتقالات الصيفية ، ولكن لم يتم قيده فى قائمة الفريق الفيومى لخطأ إدارى من الأخير ، منع اللاعب من المشاركة مع فريقه الجديد .

فيما يخص محمود عبد المنعم كهربا ، فإنه رحل عن الزمالك وانضم لأفيس البرتغالى ، وسط حالة من الصدام و بين اللاعب و ناديه السابق، وخاض من الفريق البرتغالى مباريات ، و فى الساعات الماضية انتشرت انباء عن اتفاقه مع النادى الأهلى ، للانتقال اليه فى يناير المقبل، و فى الوقت الذى طلب منه مسئولى الزمالك العودة مرة اخرى إلى ميت عقبة .

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ووسط هذه الأزمات هل يمكن أن يكون يناير و انتقالاته ، فرصة للثنائى حفنى وكهربا للعودة إلى المشاركة فى الدورى المصرى ، و التألق من حديد عبر بوابة أى نادى سواء المقاصة و الزمالك لحفنى أو الأهلى و الزمالك لكهربا.

حالة قيد أيمن حفنى فى قائمة المقاصة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة فإنه سيشارك بشكل أساسى مع الفريق الفيومى خاصة وأنه رحل عن الزمالك بحثا عن فرصة المشاركة فى المباريات .

وعلى مستوى كهربا حالة انتقاله للأهلى أو الزمالك فهو ورقة رابحة لكلا الفريقين للإمكانيات الفنية و البدنية التي يتمتع بها اللاعب ، و تظهر بصماته خلال المباريات التى يشارك بها .