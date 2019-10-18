سوبر كورة يكشف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع منتخب أفريقي لإقامة ودية نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، في مفاوضات جادة مع عدد من الاتحادات الأفريقية لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول خلال الأجندة الدولي المقبلة نوفمبر المقبل.

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