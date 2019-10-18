حسام حسن يمنح لاعبى سموحة 48 ساعة راحة قبل مواجهة طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة راحه سلبيه للاعبى الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة اليوم أمام بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز . تعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements ويعود الفريق للتدريبات اليوميه فى الثالثه عصرا الاحد المقبل .

ووجه محمد فرج عامر رئيس النادى الشكر للجهاز الفنى بقياده التوأم وجميع اللاعبين والذين وصفهم بالرجالة وانهم كانو اكثر من ند لفريق تكلفته الملايين.

واشاد عامر بالروح القتالية للاعبين وحرصهم على تحقيق نتيجه ايجابية ووصف الهانى سليمان بالبطل حيث انقذ مرمى فريقه من اكثر من فرصه انفراد محقق.

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