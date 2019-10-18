شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه ليس لديه مانع من خوض فريقه لمباراة المقاولون العرب، التى تحدد لها يوم السبت المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد إعلان مسئولى نادى الذئاب عدم ممانعتهم من خوض المباراة بعد تعديل موعدها.

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وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت أزمة بسبب التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لتقام يوم السبت، على ستاد السلام، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

وأصدر نادي المقاولون العرب بيانا رسميا بعد ذلك أكدوا خلاله علي خوض لقاء الزمالك وهو ما رحب به مرتضي منصور في فيديو بثه عبر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء.