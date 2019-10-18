شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، على مستوى رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد المنتخب خلال المعسكر الأخير الذى أقيم فى الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري وتخلله وديتين أمام جنوب أفريقيا يومي 11 و 13 انتهت بالتعادل الإيجابي فى الأولي 1 / 1 ، ثم الفوز فى الثانية بهدف رمضان صبحي.

وتابع غريب لـ ”الخليج 365”، رمضان صبحي الأكثر تواضعاً داخل المنتخب الأوليمبي ويمتلك إمكانيات القائد بالإضافة إلى إمكانياته الفنية الرائعة فيكفي أنه شارك في كأس العالم و أحد نجوم النادي الأهلي فى السنوات الأخيرة وعلى الرغم من هذا يؤدي بكل قوة ويلتزم بالتعليمات مع المنتخب الأوليمبي ولا يتعالى على أداء مهمته الوطنية.

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يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أضاف غريب أن صبحي يلعب دور القائد فى المنتخب الأوليمبي بكل نجاح ويحظى بحب و إحترام الجميع داخل المنتخب سواء جهاز أو لاعبين، مؤكداً أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الأوليمبي مميزين فنياً وخلقاً ويتوقع لهم مستقبل رائع و إنطلاقه ستكون مميزة من بطولة أمم أفريقيا.