مدرب بيراميدز ينتقد موعد مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، موعد مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت سلبيا دون أهداف، على ملعب الدفاع الجوي.

ديسابر أكد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه يملك عددًا من اللاعبين الدوليين في المنتخب المصري والأوغندي، وعادوا قبل المباراة بيومين فقط، ولم يحصلوا على القدر الكافي من الراحة.

وأكمل: "ليست أعذار"، مضيفا: "الشوط الأول كان سيئا ولم ينفذ خلاله اللاعبين التعليمات، ولكن الشوط الثاني كنا أكثر خطورة ولكن لم يكن كافيا للفوز بالمباراة".

Advertisements

وأشار إلى أن فريق سموحة قوي ويعلم طريقة لعبهم جيدًا 4-2-3-1، والاعتماد على الكرات الطويلة

ورفض ديسابر انتقاد لاعبا بعينه بعد أداء أنطوي، ودودي الجباس وتراوري، وإضاعة العديد من الفرص: "سأتحدث مع اللاعبين وجها لوجه".

وعن سبب عدم البدء برجب بكار اليوم، قال ديسابر، إن رجب لم يؤدي المطلوب منه في مباراة الجيش وعائد من المنتخب، في الوقت الذي يبحث فيه عن التغيير لوجود عدد وافر من اللاعبين المتميزين لديه.

ورفع بيراميدز رصيده لـ8 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، فيما حصد سموحة نقطته الخامسة ليحتل المركز التاسع بجدول الدوري.