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بي ان سبورت: الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قالت شبكة بي ان سبورت إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين وريال مدريد لتقام يوم 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر الجاري.

وتشهد إقليم كاتالونيا احتجاجات وأحداث عنف، بعد إدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.

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وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة العشرات من المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة وقوات الأمن.

وكان مقترحا تم رفضه بإقامة مباراة الكلاسيكو في الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن يقام الدور الثاني في كامب نو، بسبب تمسك فريق بتنظيم مباراة الدور الثاني في الأول من مارس.

وكان رئيس رابطة (لا ليجا)، خابيير تيباس، أوضح في تصريحات الخميس في مقابلة مع الوكالة الإسبانية، صعوبة إقامة مواجهة كلاسيكو الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل، نظرا لأن ذلك التوقيت ستقام عليه مباريات لكأس الملك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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