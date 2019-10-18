بي ان سبورت: الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قالت شبكة بي ان سبورت الرياضية إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لتقام يوم 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر الجاري.

وتشهد إقليم كاتالونيا احتجاجات وأحداث عنف، بعد إدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.

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وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة العشرات من المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة وقوات الأمن.

وكان مقترحا تم رفضه بإقامة مباراة الكلاسيكو في الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن يقام الدور الثاني في كامب نو، بسبب تمسك فريق ريال مدريد بتنظيم مباراة الدور الثاني في الأول من مارس.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، خابيير تيباس، أوضح في تصريحات الخميس في مقابلة مع الوكالة الإسبانية، صعوبة إقامة مواجهة كلاسيكو الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل، نظرا لأن ذلك التوقيت ستقام عليه مباريات لكأس الملك.