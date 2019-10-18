محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
قالت شبكة بي ان سبورت الرياضية إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لتقام يوم 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر الجاري.
وتشهد إقليم كاتالونيا احتجاجات وأحداث عنف، بعد إدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.
وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة العشرات من المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة وقوات الأمن.
وكان مقترحا تم رفضه بإقامة مباراة الكلاسيكو في الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن يقام الدور الثاني في كامب نو، بسبب تمسك فريق ريال مدريد بتنظيم مباراة الدور الثاني في الأول من مارس.
وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، خابيير تيباس، أوضح في تصريحات الخميس في مقابلة مع الوكالة الإسبانية، صعوبة إقامة مواجهة كلاسيكو الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل، نظرا لأن ذلك التوقيت ستقام عليه مباريات لكأس الملك.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ان سبورت: الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.