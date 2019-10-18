بالفيديو.. الزمالك يعلن موقفه من خوض مباراة المقاولون العرب

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على خوض الفريق الاول لكرة القدم مباراة المقاولون العرب المقررة إقامتها في الدوري الممتاز السبت المقبل. كشف رئيس النادي أنه وافق على خوض المباراة حرصا على مصلحة الأمن العام في مصر ومصلحة البلاد، واحتراما للمسئولين عن منظومة الكرة المصري، مشيرا إلى أن نادي الزمالك أكبر من افتعال المشكلات والأزمات. وشدد رئيس الزمالك على أن الفريق كان في أتم الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي لكنه مع قرار الجهات الأمنية التي رأت ضرورة تأجيل اللقاء، وهو ما احترمه النادي حرصا على مصلحة مصر. على خوض المباراة حرصا على مصلحة الأمن العام في مصر ومصلحة البلاد، واحتراما للمسئولين عن منظومة الكرة المصري، مشيرا إلى أن نادي الزمالك أكبر من افتعال المشكلات والأزمات. وشدد رئيس الزمالك على أن الفريق كان في أتم الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي لكنه مع قرار الجهات الأمنية التي رأت ضرورة تأجيل اللقاء، وهو ما احترمه النادي حرصا على مصلحة مصر. شاهد الفيديو..

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