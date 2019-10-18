الليلة.. الهلال السعودي يواجه ضمك السعودي وأهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على التعاون

تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الدوري السعودي للمحترفين "كأس محمد بن سلمان" بعد فترة التوقف الدولي حيث تقام ثلاثة مباريات، تنطلق بمباراة الفتح والعدالة الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى والمقرر لها في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والساعة السادسة إلا عشر دقائق بالتوقيت للمملكة العربية السعودية والساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبو ظبي.

في حين يستضيف المتصدر نادي الهلال فريق ضمك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي ويحل فريق أهلى جدة ضيفًا ثقيلاُ

علي فريق التعاون في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

ويفتتح الشباب والاتفاق مباريات غدا السبت والمقرر إقامتها فى تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة والساعة السادسة وخمس دقائق يتوقيت المملكة العربية السعودية، يليها مواجهة فريق الرائد أمام نادي النصر بطل النسخة الماضية في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، يحل فريق الاتحاد ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق الوحدة فى

تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتختتم مباريات الجولة السابعة بعد غد الأحد بمباراتي أبها والفيحاء في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت مصر، الساعةً السادسة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية ويلعب الفيصلي مع الحزم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقبل الجولة السابعة يتصدر فريق نادي الهلال الجدول برصيد ستة عشر نقطة بالفوز في خمسة مباريات والتعادل في مباراة فيما يحل فريق نادي الوحدة في المركز الثاني بالفوز في أربعة مباريات والخسارة في مباراتين فيما يحل نادي الأهلي في المركز الثالث برصيد إحدى عشر نقطة بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراتين وهو نفس رصيد نادي الفيصلي.