الاتحاد السكندري يختتم تدريباته استعداد لدجلة

اختتم الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليوم بملعب النادي بالشاطبي استعداد لمواجهة وادي دجلة غدا في تمام الخامسة مساء، بالاسبوع الرابع للدوري الممتاز. الخامسة مساء، بالاسبوع الرابع للدوري الممتاز. وحرص طلعت يوسف المدير الفني علي الاجتماع باللاعبين من اجل تحفيزهم، مطالبهم بضرورة الفوز من اجل تحقيق مركز يليق بالفريق. باللاعبين من اجل تحفيزهم، مطالبهم بضرورة الفوز من اجل تحقيق مركز يليق بالفريق. وكان الاتحاد حقق الفوز علي المصري البورسعيدي في الاسبوع الماضي بالدوري العام.

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