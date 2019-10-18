سلة سموحة 2009 بنات تفوز علي الاتحاد السكندري

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحة مواليد 2009 الأبيض بنات بقيادة محمد السيد إنتصاراته في إطار مباريات دوري الميني والميكرو وحقق فوزه الثالث وتغلب علي نظيره الاتحاد السكندري الأبيض بعد سيطرة تامة علي اللقاء من نجمات سموحة. وكان الفريق قد إستهل مبارياته بتحقيق الفوز علي نظيره الأوليمبي الأسود ثم سبورتنج الأزرق. تضم قائمة الفريق النجمات: جودى طارق مصطفى وجودى وليد عبد الحميد وملك محمد مبروك وميرنا حازم حنفى ومايا سمير عبد العاطى وباكينام بهاء الدين حنفى وجاسمين محمد السيد وهانيا ناصر فايز وجنا محمد احمد ونور خالد حسن وهنا محمد مصطفى وسدرا محمد حلمى ونادين احمد عبده وفريدة عادل السيد ونادين حاتم محمد ومريم محمد فتحى ورزان امجد سمير ولانا محمد سعد وجودى محمد محمود وعاليا حسام على. وباكينام بهاء الدين حنفى وجاسمين محمد السيد وهانيا ناصر فايز وجنا محمد احمد ونور خالد حسن وهنا محمد مصطفى وسدرا محمد حلمى ونادين احمد عبده وفريدة عادل السيد ونادين حاتم محمد ومريم محمد فتحى ورزان امجد سمير ولانا محمد سعد وجودى محمد محمود وعاليا حسام على.

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