محمد حمدي زكي: اتطلع لاستعادة ابرز مواسمي مع الإسماعيلي

أعرب محمد حمدى زكى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي االإسماعيلى، عن سعادته برد فعل الجماهير بعدما قدمه فى لقاء وادى دجلة بالجولة الماضية بمسابقة الدورى الممتاز ، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للمساهمة فى قيادة الفريق للإنتصارات.

وساهم حمدى زكى فى صنع هدف الإنتصار للدراويش بشباك الفريق الدجلاوى والذى سجله الناميبى بنسون شيلونجو.

وقال زكي : "مباراة الغد امام حرس الحدود صعبة بكل تأكيد، سنواجه فريق يقوده طارق العشري والذى يعد احد

المدربين من أصحاب الخبرات كبيرة بالدوري المصري، لذلك المواجهة لن تكون هينة على الإطلاق".

وواصل :"الانتصار على فريق الحدود سيصل بنا للنقطة التاسعة، وبالتالى سنصبح فى المراكز المتقدمة بجدول الترتيب".

واختتم حديثه: "أتطلع لاستعادة ابرز مواسمى مجددا مع فريقى الجديد والذى كان فى عام 2015 وانضميت خلاله لصفوف منتخب مصر".