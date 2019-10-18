ديسابر: التعادل في مباراتين متتاليتين أمر وارد الحدوث

علق سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، على تعادل فريقه للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادله اليوم أمام سموحة، وأمام طلائع الجيش بالجولة الماضية للدوري الممتاز.

وإنتهت مباراة سموحة وبيراميدز التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الدفاع الجوي، بالتعادل السلبي،

في إطار مباريات الأسبوع الرابع من البطولة.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة " يجب أن أعترف بأن كرة القدم بها التعادل والفوز والهزيمة، والفريق لم يلعب كرة جيدة في

الشوط الأول تحديدا".

وأشار مدرب بيرامديز أن التعادل في مباراتين متتاليتين أمر عادي ووارد حدوثه ومباراة الطلائع كانت مختلفة لأن الفريق لعب بعشرة لاعبين من منتصف الشوط الأول وكان مطالبا بالفوز، وأمام سموحة لم يكن جيدا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني طلب من اللاعبين المغامرة من أجل الفوز وحصد نقاط اللقاء.