سيباستيان ديسابر : التعادل مع سموحة نتيجة غير جيدة

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن نتيجة التعادل أمام سموحة ليست جيدة على الإطلاق كون المباراة تقام على ملعب فريقه، مشددا على أن بيراميدز أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلةبتحقيق الفوز.
وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي على أن ناديه لديه رغبة في تحقيق الفوز والانتصارات تلو الأخرى في المباريات ولكن لم يتحقق في هذا اللقاء.
وأشاد بالثنائي عبد الله السعيد وإيريك تراوري وأنهما كانا أفضل اللاعبين في الشوط الثاني تحديدا، موضحا أن مشكلة فريقه الأساسية أمام سموحة غياب قوة المهاجمين وإحراز الأهداف وهز الشباك وأن المشكلة الأكبر هي خسارة الشوط الأول من حيث الأداء لصالح سموحة والأمور كانت أفضل في الشوط الثاني.
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