سعد أبوصندوق يلبى دعوة أندية القسم الثانى لمناقشة قرارت الاتحاد

تلقى سعد أبوصندوق رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي، دعوة من المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضي لعقد أجتماع طارئ غدًا الجمعة بنادى سكاى ريزورت بالتجمع الخامس، وكذلك كافة رؤساء أندية القسم الثاني. الجمعة بنادى سكاى ريزورت بالتجمع الخامس، وكذلك كافة رؤساء أندية القسم الثاني. ويأتي الاجتماع لمناقشة القرارات التى أصدرتها اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصرى، والخاصة بلائحة الهبوط وتطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل. اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصرى، والخاصة بلائحة الهبوط وتطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل. وأكد أبو صندوق أن الاجتماع سيناقش لائحة الدورى، والخروج بتوصيات بما فيه الصالح العام للكرة المصرية، ورفعة شأنها.

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