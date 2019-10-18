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تعرف على عدد لقاءات الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها أو إلغائها

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أثار قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، إستياء كبير بين جماهير الكرة، فبعد أن كانت الجماهير تنتظر يوم السبت المقبل لمتابعة لقاء القمة، فوجئت بقرار التأجيل لدواعي أمنية.

وهي ليست ليست المرة الاولي التي تلغي فيها قمة الاهلي والزمالك قبل انطلاقها سواء علي المستوي المحلي او العربي حيث سبق وان تم الغاءها خمسة مرات من قبل.

وتقدم لكم بوابة الوفد تاريخ مباريات الاهلي والزمالك التي تم تأجيلها أو إلغاءها.

 

المباراة الاول دوري القاهرة 1941/1940

كان مقررا ان يقام دربي الدور الثاني في 30مايو 1941، وكان الزمالك توج باللقب بغض النظر عن نتيجة مواجهة الأهلي.

وهو ما جعل الأهلي يقرر الإنسحاب وعم خوض اللقاء، وواجه الزمالك نظيره السكة الحديد في مباراة ودية

 

المباراة الثانية نهائي كاس مصر 1942/1943

تم الغاء المباراة نتيجة ايقاف بعض من لاعبي الاهلي والزمالك، بسبب خوضهم مباراة في فلسطين ضد قرار إتحاد الكرة المصري.

 

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دوري القاهرة 1947/1948

المباراة كانت من المقرر ان تقام في الدور التاني في 27فبراير 1941، وحقق الأهلي اللقب بغض النظر عن نتيجة القمة.

وطلب الزمالك تعديل موعد اللقاء، ورفض اتحاد الكرة، ليلعب الأهلي ضد الترسانة وديا في اليوم ذاته.

 

نصف نهائي كاس مصر 1981/1982

الغيت البطولة بالكامل بسبب انسحاب الزمالك من كل البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري، عقب إلغاء هدف حسن شحاته في قمة الدوري العام.

 

البطولة العربية 2003

كان من المقرر ان يلتقي الاهلي والزمالك في إطار مباريات المجموعة الثانية من البطولة العربية موسم 2003.

ولكن الاهلي قرر حينها الإنسحاب من البطولة، ليتم إلغاء المباراة.

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