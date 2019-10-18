حسام حسن: هناك ظلم على أندية في الدوري.. وسموحة كان يستحق تأجيل المباراة

أكد حسام حسن المدير الفني لسموحة، إن فريقه كان الأحق بتأجيل مباراته أمام بيراميدز القوي والكبير لأنه تضرر كثيرا من إصابات لاعبيه مع المنتخبات المختلفة سواء مع الأولمبي أو منتخب ليبيا.

وطالب مدرب سموحة خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، بضرورة وجود عدالة بين

الأندية وأن يتم تأجيل الجولة كلها طالما تم تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك، مشددا على أن ناديه ليس ضعيفا أو منكسرا ولكنه يرى أنه لا عدالة من جانب الاتحاد بين الأندية وهناك ظلم واضح لصالح أندية بعينها ولا يوجد احترام للأندية المشاركة في الدوري وإذا استمر ذلك فلن يكون هناك دوري قوي ومنتخب قوي، والعدالة مطلوبة بين الجميع.

وتابع " سموحة كان في أشد الحاجة لتأجيل مباراته أمام بيراميدز ومن الناحية الفنية راض تماما عن الأداء، وأتمنى معاملة جميع الأندية بالمثل في المباريات وأن تلعب الأندية الكبيرة عصرا مثلما سيلعب سموحة مباراته المقبلة ظهرا".