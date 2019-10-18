رياضة | موعد مباراة الهلال وضمك اليوم الجمعة 18/10/2019 في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة ضمك ضد الهلال بث مباشر KSA PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال وضمك اليوم الجمعة 18/10/2019 في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة ضمك ضد الهلال بث مباشر KSA PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الهلال نظيره ضمك، اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 - 2020.



يسعى الهلال لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم الحالي، حيث استطاع أن ينتصر في 5 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها في الدوري، بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق ضمك في الفوز خاصةً أن هذا اللقاؤ يعد الاختبار الأول للمدرب الجديد نور الدين بن زكري خلفاً التونسي محمد الكوكي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز قبل الأخير برصيده 4 نقاط فقط من 6 مباريات؛ فاز في واحدة أمام الاتحاد 2-1، وتعادل وتعادل في أخرى أمام الشباب1-1، وتعرض لـ4 هزائم.

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي:- من المقرر أن تقام المباراة على استاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي:- تذاع مباراة الهلال وضمك، حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال في مواجهة ضمك:-

سوف يدخل الهلال اللقاء مكتمل العناصر؛ ولن يفتقد أى لاعب سبب الإصابة أو الإيقاف.

من المتوقع أن يدفع المدرب رازفان لوشيسكو بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه، وأمامه ياسر الشهراني، وعلى البليهي، وجانج هيون سون، ومحمد البريك. Advertisements

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الهجوم: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد البريك خط الوسط: لمان الفرج - محمد كنو خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع لضمك في مواجهة الهلال:-

لن يغيب أي لاعب عن اللقاء سواء للإصابة أو الإيقاف.

وسيدفع المدرب محمد كوكي بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى، وأمامه باباكار سار، جورجي فيليبي وجمعان الدوسري، وسيضع أمامهم حسن رغفاوي، وزكرياء حدراف، وزيزينيو، وعبد الرحمن السفري، وحمد الجيزاني، فيما يقود خط الهجوم، محسن ياجور وعبد العزيز سعيد الشهراني في خط الهجوم.