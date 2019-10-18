رياضة | مواجهات مرتقبة للأندية القاهرة والجيزة في الدور الثاني لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مرتقبة للأندية القاهرة والجيزة في الدور الثاني لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق يوم السبت المقبل مباريات مباريات المرحلة الثانية من الأدوار التمهيدية لكاس مصر، لتحديد الأندية التي ستشارك في الدور التمهيدي الثالث.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مواجهات فرق القاهرة والجيزة :

- حلوان العام مع السكة الحديد

يستضيف فريق حلوان العام بقيادة حسن محمد فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، وكان فريق حلوان العام فاز في الدور الأول على فريق مركز أبو السعود بأربع أهداف بينما فاز فريق السكة الحديد على فريق مركز شباب الظاهر بضربات الجزاء الترجيح4-3 بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

- المصرية للاتصالات مع المعادي

يلتقي فريق المصرية للاتصالات بقيادة أحمد رضوان بعد فوزه على فريق الأميرية بضربات الجزاء الترجيح مع فريق المعادي بقيادة على صقر بعد فوزه على فريق المصرى القاهرى بهاتريك عمر علي .

- الغابة مع اسكو

يواجة فريق الغابة بقبادةعبد الحميد ميدو بعد فوزه على فريق توشكى بهدف فطحلة فريق اسكو بقبادة أشرف ابو رجيلةعد فوزه على فريق مصر للتامين بهدفين مقابل هدف.

- المرج مع ألماظة

يلعب فريق المرج بقيادة على سليمان بعد فوزه على فريق الطائرات بخمسة أهداف مقابل هدفين مع فريق ألماظة بقيادة أحمد علي بعد فوزه على فريق الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف أحمد عامر وجلال مصطفى وكرم عيد.

- هليوبوليس مع القومي

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يحل فريق القومي بقيادة حاتم حسن بعد فوزه على فريق التربية والتعليم بثلاثة اهداف مصطفى تيكا وبيسا وايهاب خالد ضيفاً على فريق هليوبوليس الذي حقق مفاجأة بالفوز على فريق الشمس.

- كسكادا مع 6 أكتوبر

يلعب فريق كسكادا إحدى فرق القسم الرابع بقيادة جمال حواش بعد أن حقق مفاجأة بالفوز على فريق الصف بهدف رضا ابراهيم مع فريق 6 أكتوبر بقيادة أحمد عبد الغني بعد فوزه على فريق شباب وراق العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل الأهداف عبد الحميد شلبانة هدفين، وحمادة عبد الرسول، ونجيب ابراهيم.

- مركز شباب البدرشين مع جنينيس.

يلتقي فريق البدرشين بقيادة عبد السلام الشريف بعد فوزه على فريق البطل الأوليمبي بضربات الجزاء الترجيح مع فريق جينيس بقيادة أحمد بكرى بعد فوزه على مركز شباب أمبابة.

- الشرقية للدخان مع شباب أبو النمرس

يواجة فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء أبراهيم بعد فوزه على فريق الصيد بهدفين نظيفين مع فريق شباب أبو النمرس بقيادة محمد رفعت بعد فوزه على فريق جولدى بهدف صلاح بيبو

- شباب طوخ مع العبور

يلعب فريق طوخ بقيادة مسعد العليمى بعد فوزه على فريق بطا بهدف إسلام شحته مع فريق العبور بقيادة مدحت قنديل بعد فوزه على فريق بنها بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف شريف حجاج وكريم حسين وعلى أيمن.

- البلاستيك وبهتيم

وفي لقاء دربي القليوبيهة يلتقي فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق الذي صعد من الدور الأول، لإنسحاب المؤسسة العمالية، مع فريق بهتيم بقيادة إبراهيم هيكل بعد فوزه على فريق شبين القناطر.