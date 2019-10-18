رياضة | 21 مباراة و12 صفقة أسحلة الداخلية بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 مباراة و12 صفقة أسحلة الداخلية بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القجدم بنادي الداخلية، لختام تدريباتة الجماعية، استعداداً لضربة البداية في دوري القسم الثاني، أمام فريق سيراميكا، على استاد المقاولون العرب، والتي ستقام يوم الإثنين المقبل 21 أكتوبر الحالي.

وشهدت فترة الإعداد لفريق الداخلية، خوض 21 مباراة ودية، حقق خلالهم الفريق 13 مكسب، مقابل 3 هزائم، و5 تعادلات، سجل الداخلية خلال التجارب الودية 48 هدف، وسكن مرماه 11 هدف.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" خلال السطور التالية استعدادات الداخلية للموسم الجديد :

القائمة الأولى : محمد صبحي، محمود حمدي، شهاب الدين خالد، سمير فكري، كريم خميس، محمود شديد، محمد أبو سريع، أحمد يحيح، عبد العزيز السيد،

مصطفى عز، حموده شتا.

قائمة التعاقدات : أحمد سعد حارس (نادي مصر) - أحمد تمساح (بتروجت) - وائل فراج (بتروجت) - أحمد هشام (اتحاد الشرطة) - محمد رزق (فاركو) - محمد الفيل (أسوان) - اسماعيل بامبا (اتحاد الشرطة) - مصطفى ابراهيم (شبان قنا) - أحمد عبد الفتاح العندليب (إنبي) - سامي عبد الستار (المقاولون) - فاروق خالد روقه (الإتحاد) - محمد طارق الكومي (غزل المحلة).

وديات الداخلية

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خاض الداخلية 21 مباراة ودية، خلال فترة الإعداد التي إنطلقت يوم 8 يوليو، حيث خسر أمام فاركو 0-1، وفاز على الرجاء 2-1، وتعادل مع السكة الحديد 0-0، وفاز على بهتيم 3-0، وتعادل مع حرس الحدود، والإنتاج الحربي 1-1، وخسر من الأوليمبي 0-2، وفاز على السكة الحديد، والبنك الأهلي 1-0، وتغلب على اتحاد الشرطة 4-2، وعلى الدخان 1-0، وعلى الشهداء 3-0، ومنتخب السويس 1-0، وبورفؤاد 3-0، وتعادل مع المنيا 0-0، وفاز على التليفونات 5-2، وخسر من النجوم 1-2، وفاز مؤخراً على كرداسة 7-0، وعلى الجمالية 12-0.

الجهاز الفني للداخلية

ضياء عبد الصمد مدير فني، ومجدي سعد مدرب عام، حسام عبد الجواد، مدرب، وأحمد أبو السعود مدرب حراس، ومحمد شكري مدير إداري، ومصطفى أبو جبل إداري، وأحمد السيد طبيب، ومصطفى محمد ووائل محمود تدليك.

مباريات الداخلية في الموسم الجديد

1- سيراميكا مع الداخلية

2- الداخلية مع بتروجت

3- الزرقا مع الداخلية

4- الداخلية مع القناة

5- الترسانة مع الداخلية

6- الداخلية مع كوكاكولا

7- منتخب السويس مع الداخلية

8- الداخلية مع النجوم

9- المريخ مع الداخلية

10- الداخلية مع جمهورية شبين

11- النصر مع الداخلية

