رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم| صدمة قوية للملكي وصفقة كبرى على رادار بيريز ونجم الفريق يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم| صدمة قوية للملكي وصفقة كبرى على رادار بيريز ونجم الفريق يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 17 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صفقتين تبادليتين بين الملكي وتشيلسي وتوتنهام.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صدمة قوية لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المحتمل أن يغيب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد عن مواجهة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة في الدوري الإسباني والمُرجح إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن بيل البالغ من العمر 30 عامًا تعرض لمشكلة على مُستوى ربلة الساق أثناء تعادل منتخب بلاده ويلز مع كرواتيا بهدف لكل منهما في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وهي الإصابة التي وصفها رايان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز على كونها شد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيل يُكافح في الوقت الحالي للشفاء من إصابته مما أدى فعليا لاستبعاده عن مواجهة ريال مايوركا المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه مساء بعد غدٍ السبت مُستضيفه ريال مايوركا في المباراة المُقرر أن يحتضنها ملعب إيبيروستار ستاديوم ملعب مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إمكانية مشاركة بيل مع ريال مدريد أمام جالاتا سراي التركي وسط الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن حظوظ النجم الويلزي في خوض المباراة تُعد ضئيلة مما يفرض احتمالية عدم لحاقه بقمة الكلاسيكو تحديداً وأن النجم الويلزي سيكون في سباق مع الزمن من أجل استعادة لياقته البدنية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيل بدأ منافسات الموسم الجديد مع ريال مدريد بطريقة جيدة، حيث نجح في تقديم مستوى مميز سمح له تسجيل هدفين اثنين في 7 مباريات شارك فيها برفقة ريال مدريد في مختلف المسابقات.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني مطلع الشهر الحالي في خلاف مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق مما يعجل برحيله في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن جاريث بيل طفح به الكيل من وضعه في ريال مدريد خاصة بعد استبعاده غير المبرر من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.

ولم يبرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سبب استبعاد بيل خاصة أن الفريق عانى كثيرا خلال اللقاء وتعادلا بصعوبة بهدفين لكل منهما قبل أن يعيد بيل للتشكيلة أمام غرناطة ويتألق الأخير.

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال نجم ريال مدريد جوناثان بارنيت يعمل بشكل مستمر للبحث عن ناد جديد لموكله بعد انعدام الثقة بين اللاعب والنادي.

وبالرغم من المشاكل التي تحيط بالنجم الويلزي في مدريد إلا أنه أثبت نجوميته بتألقه في معظم المباريات التي شارك فيها مع الفريق هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 2 آخرين في 7 مباريات لعبها.

- صراع ميلاني على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب إنتر ميلان الإيطالي من التفوق على جاره ومنافسه اللدود ميلان في سباق التوقيع مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يتصدر السباق الذي يجمعه مع ميلان من أجل التوقيع مع مودريتش.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن ميلان كان قد أظهر اهتماما في موسم الانتقالات الصيفية الماضي بفكرة التوقيع مع مودريتش وأن مسئولي الروسونيري يسعون لتجهيز عقد النجم الكرواتي مع النادي اللومباردي وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد في الحصول على 20 مليون يورو مقابل موافقته على بيع نجمه الفائز بالكرة الذهبية 2018.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه على الرغم من بقاء مودريتش في ريال مدريد وعدم رحيله إلى ميلان الصيف الماضي إلا أن إدارة النادي الإيطالي الشهير قد عمدت الشهر الماضي إلى القيام بمحاولة جديدة من أجل التوقيع مع نجم توتنهام السابق.

وأوضح الموقع الإيطالي أن احتماليه انضمام مودريتش إلى ميلان صعبة للغاية ومتعلقة بالنقص الكبير في ميزانية النادي وقد أسفرت الأحداث الأخيرة عن عودة إنتر ميلان لمسار التعاقد مع اللاعب، حيث أصبح مسئولي النيرادزوري في وضع أفضل لضم صاحب 34 عاما بالمقارنة مع نُظرائهم في سان سيرو.

وتتمحور مشكلة ميلان في التوقيع مع مودريتش في عدم قدرة النادي على توفير راتب اللاعب المُرتفع والذي يفوق حاجز 10 ملايين يورو وذلك وفقا لعقده المُبرم مع ريال مدريد.

وأكد الموقع الإيطالي أنه إذا قام ميلان بالموافقة على منح مودريتش ما يحصل عليه الأخير حاليا في ريال مدريد فإن ذلك سيعني أن يصبح أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 هو الأعلى راتبا بالنادي المُنتمي إلى شمال إيطاليا، حيث سيتفوق بذلك على الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما والذي يتقاضى بدوره 6 ملايين يورو سنويا.

ونوه الموقع الإيطالي أن تعاقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد من شأنه أن يمتد حتى نهاية الموسم الحالي وتُقدر القيمة السوقية لبطاقته بـ20 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركيت العالمي.

وبدأ ريال مدريد في الموسم الحالي في خضم أزمة إصابة نجمه الكرواتي لوكا مودريتش ويزداد الأمر سوءًا مع إضافة لوكا مودريتش الآن إلى قائمة الإصابات المطولة للنادي.

وتم تشخيص إصابة لاعب خط وسط توتنهام السابق بإصابة في العضل ساقه اليمنى على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون هناك تقييم إضافي تم إجراؤه في الساعات القادمة.

توقيت هذا الإصابة بعيد عن المثالية خاصة مع افتتاح دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في الأفق.

- فيروس الفيفا يهدد مشاركة نجوم ريال مدريد أمام مايوركا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيذهب لمواجهة ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بدون أبرز لاعبي خط وسط الفريق، حيث تأكد غياب لوكا مودريتش بسبب الإصابة كما سيغيب النجم الألماني توني كروس للسبب نفسه.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان يخشى من مشاركة البرازيلي كاسيميرو بعد تعرضه للإجهاد مع البرازيل بالإضافة إلى ذلك فإن الفريق سيفتقد خدمات جاريث بيل والذي تعرض للإصابة هو الآخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الملكي يمتلك الكثير من النجوم الذين يمكنهم اللعب بدلا منه مثل فينيسيوس وإيدين هازارد ورودريجو جوس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يوجد ثلاثة لاعبين آخرين داخل عيادة الملكي وهم البرازيلي مارسيلو والجناح لوكاس فاسكويز والمدافع ناتشو وبالتالي فإن زيدان يدرك حجم الصعوبة التي تواجه الفريق في موقعة مايوركا خارج أرضه.

ويطمح زيدان في الفوز على ريال مايوركا حتى يصل إلى مواجهة الكلاسيكو وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الذي لم تتضح فيه الصورة بشأن إقامة المباراة في موعدها من عدمه.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري بينما يلاحقه منافسه برشلونة بفارق نقطتين، حيث كانت ستمثل مباراة كلاسيكو الأرض فرصة سانحة لكشف معالم المنافسة بين الفريقين.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية باقتراب الاتحاد الإسباني لكرة القدم من إعلان القرار بتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي من المقرر أن تقام يوم ٢٦ من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية أن اليوم الخميس أو غدًا الجمعة سيصدر الاتحاد الإسباني قراره الخاص بتأجيل الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة أن كل المؤشرات تشير إلى تأجيله إلى يوم ١٨ ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.

- نجم تشيلسي بديل بوجبا في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يخطط لتحقيقه وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023 مما سيرفع قيمة الصفقة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حدد قيمة كانتي وأكد أنها لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بإغراء إدارة تشيلسي بعرض خدمات النجم الكولومبي خيميس رودريجيز الذي كان يعتبر هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة الملكي تعتبر أن القيمة السوقية لرودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد سيحصل على دفعة قوية قبل مباراته أمام ليفربول بعدما اقترب 3 مصابين من العودة لقائمة الفريق للمباراة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا ولوك شاو ووان بيساكا سيكونون ضمن قائمة الشياطين الحمر لمباراة ليفربول التي ستقام بملعب أولد ترافورد مؤكدة أن الثلاثي بات جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات.

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وكشفت الصحيفة البريطانية أن لوك شاو غاب عن المشاركة برفقة مانشستر منذ 24 أغسطس الماضي في الهزيمة أمام كريستال بالاس بينما لم يشارك بوجبا في 5 من آخر 7 مباريات بسبب مشكلة في الكاحل فيما لم يتواجد بيساكا في آخر 3 مواجهات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يحتل المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 8 مباريات في أسوأ انطلاقة منذ 30 عامًا بينما يتصدر الجدول برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة).

- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد يرغب في تدعيم خط وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وسط تقدم أكثر من لاعب في العمر.

وكشفت التقارير الصحفية في الفترة الماضية عن تجدد اهتمام ريال مدريد بالدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام.

وأكد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة توتنهام تفكر في عقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد والتي تتمثل في ضم الإسباني إيسكو مقابل رحيل إريكسن إلى الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى رغبة إريكسن في الرحيل وأن هذا الأمر برُمته دفعه لرفض تجديد عقده مع توتنهام والذي ينتهي في نهاية الموسم الحاري.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن ريال مدريد كان يرغب في ضم إريكسن في الصيف الماضي، حيث أنخ من المقرر أن ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي الأمر الذي يعني أنه سيكون لاعبًا حرًا وبالتالي لن يكلف خزانة النادي الملكي أي أموال.

وأفادت تقارير صحفية اسبانية الشهر الماضي بأن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة مميزة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي بعد فشله في حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن الملكي سيعيد محاولة ضم إريكسين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بسبب حاجة الفريق لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن توتنهام بدأ يستعد للعب بدون إريكسين، حيث رصد التعاقد مع لاعب ليكون بديلاً له في حالة رحيله عن الفريق وهو جيمس ماديسون نجم وسط ليستر سيتي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إريكسين ارتبط بالانتقال إلى الميرينجي طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقف حائلا دون إتمام الصفقة لرغبته في ضم مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل

قررت لجنة المسابقات بالأتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس تاجيل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والتي كان مقرراً لها يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وذلك بسبب الإحتجاجات والتظاهرات التيتقام في إقليم كتالونيا والتي تطالب بالإستقلال عن دولة إسبانيا وتنفيذ مطالب الأقليم التي لطالما طالبوا بها خلال السنوات القليلية الماضية

وفي بيان صحفي نشرته صحيفة " سبورت " الإسبانية أكدت أن اللجنة إستقرت على أن يكون موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل وستقام المباراة على ملعب الكامب نو بعد أن ظهرت أصوات مطالبة بنقل المباراة إلى ملعب السانتياجو بيرنابيو معقل فريق نادي ريال مدريد .

وكانت رابطة الليجا الإسبانية قد طالبت يوم أمس الأربعاء نقل المباراة بعيداً عن ملعب الكامب نو بسبب الإحتجاجات وخوفاً على اللاعبين والجماهير من المظاهرات والتجمعات لكن إدارة الملكي والبلوجرانا رفضا هذا العرض ما جعل الأمن الاسباني يطلب إقامة المباراة في وقت لاحق .

ومن المنتظر أن تبلغ المظاهرات ذروتها يوم المباراة الموافق السادس والعشرين من أكتوبر خاصةً أن المحتجين أمهلوا الحكومة الأسبانية فرصة لنهاية الشهر الجاري من أجل تحقيق مطالبهم وفي حالة تم رفضها سوف يلجأوا إلى بعض أعمال التخريب وقطع الطريق والتصعيد بالشكاوي إلى أعلى المحاكم الدولية لضمان الحصول على حقوقهم التي يروا أنها مشروعة

- رئيس الاتحاد الاسباني يؤكد السبب الحقيقي وراء تأجيل الكلاسيكو

صرح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوريالاسباني الممتاز لكرة القدم عقب تأجيل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اولتي كان مقرراً لها السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لتصبح في شهر ديسمبر المقبل على ملعب الكامب نو أن السبب الحقيقي وراء عدم لعب المباراة في موعدها يرجع إلى الخوف على اللاعبين والجماهير من المظاهرات التي يشهدها إقليم كتالونيا .

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الجميع في إتحاد الكرة كان يحاول أن تقام المباراة في موعدها خاصةً أن تلك المباراة يسبقها الكثير من التحضيرات فيما يخص الملعب والقنوات الناقلة والكاميرات التي يتم دخولها إلى أرضية الملعب وعرضنا على الفريقين إقامتها في ملعب سانتياجو بيرنابيو بدلاً من الكامب نو .

وواصل تيباس " وصلنا صباح اليوم الخميس بعض المكاتبات من إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيرتها في نادي برشلونة ترفض أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وكان لازماً على لجنة الكرة أن تضع موعد آخر يكون مناسب للفريقين .

وأنهى " وجدنا أن السادس والعشرين من شهر ديسمبر هو الموعد المناسب بعد أن عرض بعض أعضاء الاتحاد الاسباني إقامة اللقاء يوم الثامن عشر من الشهر ذاته لكن ذلك الموعد لم يكن مناسباً خاصةً وأنه يشهد إقامة مباريات إقصائية لبطولة كأس ملك إسبانيا والتي تلعب على ثلاثة أيام لذلك تم تحديد يوم 26 ديسمبر .

- نابولي يرد على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بـ"رويز"

قام نادي نابولي الإيطالي اليوم الخميس بالرد على أنباء اهتمام نادي ريال مدريد ونادي برشلونة بالتعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات.

رويز على ردار ريال مدريد وبرشلونة

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد ونادي برشلونة بالتعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رد نابولي على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة برويز

وقال دي لاورينتس رئيس نادي نابولي في تصريحات صحفية ردا على اهتمام قطبي إسبانيا برويز: "‏اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بفابيان رويز ؟ لقد أبقيت كوليبالي ولم أبيعه حتى بـ105 مليون ، لكن في النهايه سيأتي وقت سنضطر فيه إلى بيع لاعبين معينين".

مشاركات فابيان رويز مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك فابيان رويز في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

- أسطورة برشلونة يشيد بنجم ريال مدريد الشاب

أشاد رونالدينيو أسطورة برشلونة بقدرات مواطنه نجم ريال مدريد الشاب، وذلك بعدما ظهر الأخير بصورة رائعة للغاية بقميص الميرنجي خلال الموسم الماضي .

أسطورة برشلونة : جونيور سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم

وقال رونالدينيو أسطورة برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية : فينيسيوس جونيور سيكون بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع أسطورة برشلونة عن الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة الفريق الحية قائلًا :"أعتقد أنه من المهم للغاية أن يكون هناك لاعب لديه هذه الخواص حتى يتمكن المهاجمون من الحصول على تمريرات جيدة،" مشيرًا إلى أنه أحد الأصدقاء المقربين لميسي .

نجم ريال مدريد ينطفئ على دكة البدلاء

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 19 عامًا، لا يبدو سعيدًا خلال موسمه الثاني مع النادي الملكي، وذلك بعدما أصبح حبيس دكة البدلاء، لصالح نظيره البلجيكي إيدين هازارد، الوافد الجديد من صفوف تشيلسي .

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع فينيسيوس جونيور منذ موسمين، ليتألق اللاعب ويصبح الشمعة المضيئة في الموسم الصفري الماضي لريال مدريد .

- نجم ريال مدريد أمل زيدان ضد مايوركا

دخل الكولومبي خيمس رودريجيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ضمن اهتمامات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، للبدء به أساسيا خلال مباراة ريال مايوركا، بالليجا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رودريجيز، سيكون الخيار الأول للمدرب الفرنسي، بعدما تأكد غياب الثنائي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش للإصابة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة بلاده أمام كرواتيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

ويلتقي ريال مدريد ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني والذي يحتله الفريق الملكي بفارق نقطتين عن برشلونة، والذي ينتظرهما مباراة سويا الجولة العاشرة من الليجا.