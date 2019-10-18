رياضة | ضغوط أمنية على رئيس الأهلي للتراجع عن بيانه الناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضغوط أمنية على رئيس الأهلي للتراجع عن بيانه الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعض المكالمات من القيادات الأمنية لإثنائه عن قرار مجلس الإدارة برفض خوض أي مواجهات قبل مباراة الزمالك، بالدوري العام.

وحاول بعض القيادات بالجهات الأمنية، إقناع بيبو بالتراجع عن بيانه الصادر صباح اليوم الخميس، منعا للإحتقان أو محاولة إيقاف المباريات بالفترة المقبلة، مع التأكيد على ريادة الأهلي بالكرة المصرية ومكانته وشعبيته الجماهيرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خاطب الجهات الأمنية وأرسل نص بيان الأهلي، للتدخل من أجل عودة الأمور لحياتها الطبيعية والحفاظ على استقرار جدول مسابقة الدوري العام. Advertisements