الامارات | صورة وتعليق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المتسابقون المشاركون في بطولة أبوظبي الدولية للقوارب الشراعية «الريجاتا» استمتعوا بفعاليات القرية التراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.