الامارات | عينها على منصة التتويج في «المضمار الآسيوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عينها على منصة التتويج في «المضمار الآسيوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، منافسات بطولة آسيا للمضمار، التي يشارك فيها ثنائي منتخب الكبار يوسف محمد ميرزا وأحمد يوسف المنصوري، ونجمة منتخب الإناث صفية الصايغ، وذلك وسط طموحات كبيرة من أبيض الدراجات للمنافسة على ذهب البطولة.

وقالت رئيسة وفد الإمارات في البطولة نورة الجسمي، في تصريحات صحافية: الدراجون استعدوا جيداً، وانتظموا في تدريبات مكثفة فور وصولهم، والآمال كبيرة، والطموحات بلا حدود في نجاحهم بتحقيق إنجاز جديد.

وأشارت إلى أن مشاركة يوسف ميرزا ستكون في سباقات الأومونيوم والنقاط والماديسون، وأحمد المنصوري في سباقي السكراتش والماديسون، فيما تشارك صفية الصايغ في سباقات المطاردة الفردية و500 متر والكيرين.