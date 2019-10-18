الامارات | المواطنة رحمة: رياضة الملاكمة ليست خطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنة رحمة: رياضة الملاكمة ليست خطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت الملاكمة الإماراتية رحمة المرشدي ميدالية برونزية بوزن 63 كيلوغراماً في بطولة آسيا للناشئين التي اختتمت أول من أمس، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، لتصبح أول مواطنة تحصل على ميدالية ملونة في الملاكمة ومن أول مشاركة.

وقادت قرعة البطولة ملاكمة نادي الفجيرة للفنون القتالية (15 سنة)، لخوض أول مباراة في الدور نصف النهائي لوزنها، أمام البطلة الأوزبكية أزيزا، وعلى الرغم من خسارتها المباراة فإنها نالت البرونزية بحسب لوائح البطولة التي تمنح ميدالية للمتسابقة التي تصل إلى الدور نصف النهائي الذي وصلت إليه بالقرعة.

وكانت الملاكمة رحمة المرشدي قد اختيرت لمنتخب الناشئات بعد مشاركتها في البرنامج الصيفي «أجيال المستقبل» الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية سنوياً في الالعاب التي تُمارس في أوساطه، قبل أن يتم اعتمادها بفريق الملاكمة في النادي والذي يشرف عليه المدرب المصري عادل العشري.

وقالت رحمة المرشدي لـ«الإمارات اليوم»: «دخلت رياضة الملاكمة من خلال برنامج (أجيال المستقبل) في شهر أغسطس العام الجاري، وفي البداية كنت أعتقد أن هذه الرياضة مخيفة ويمكن لها أن تعرضني للأذى، لكني بعد أن مارستها وجدت أنها غير خطرة، خصوصاً أنها تمارس بوجود عناصر الحماية والأمان بوجود واقي الرأس».

وأضافت: «في البداية توقعت ان أواجه برفض عائلتي لممارسة الملاكمة، لكن والداي منحاني الفرصة وتدربت تحت إشراف المدربة حنان إبراهيم الزيودي مدربة المنتخب النسوي للناشئات، ونجحت في عبور المرحلة الاولى من ممارسة هذه الرياضة».

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وتابعت: «أشعر بالسعادة لمشاركتي في بطولة آسيا للناشئات وسعيدة لأن القرعة ساعدتني للوصول إلى مرحلة متقدمة على الرغم من أنني نلت البرونزية من دون أي انتصار، لكن الميدالية بصورة عامة ستشجعني على الاستمرار في ممارسة الملاكمة، وأتطلع للنجاح مستقبلاً».

والدة رحمة: العائلة تدعم توجهها الرياضي

أكدت فاطمة الحفيتي والدة الملاكمة رحمة المرشدي، أن عائلتها تدعم توجهها الرياضي وستراقب ذلك من أجل استمرارها في اللعبة لخدمة الرياضة الإماراتية.

وقالت الحفيتي لـ«الإمارات اليوم»: «سندعم استمرارها في الملاكمة بشرط أن يتزامن تفوقها الرياضي مع تفوق في الدراسة ونشعر بالسعادة لمساهمة رحمة، بإضافة ميدالية ملونة لرصيد الإمارات الحافل بالميداليات، ونتطلع للأفضل، وتحقيق ميداليات أفضل لاحقاً».

وتابعت: «استفادت رحمة من البرنامج الصيفي (أجيال المستقبل) في نادي الفجيرة للفنون القتالية، وهو من البرامج الهادفة، ونشجع على المشاركة فيه مستقبلاً».