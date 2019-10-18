الامارات | صومائيل روزا ..يختبر قوة اللامبورغيني

شكرا لقرائتكم خبر عن صومائيل روزا ..يختبر قوة اللامبورغيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعب النصر المعار إلى نادي جيونبك الكوري، البرازيلي صومائيل روزا، شغفه بالسيارات السوبر الرياضية، بنشره مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» وهو يختبر قوة السيارة الإيطالية الشهيرة لامبورغيني، علماً بأن روزا امتلك خلال وجوده في الإمارات العديد من السيارات السوبر رياضية، آخرها «بورشه باناميرا». [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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