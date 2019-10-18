الامارات | علي محمد ..يحب السفر و«الجيم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف إداري فريق الشارقة، علي محمد، أنه بجانب كرة القدم يحب ممارسة رياضة الجيم في صالة الجيمنازيوم، فضلاً عن السفر. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن كرة القدم تعد هوايتي الأولى، إلا أنني أتردد كثيراً على الجيم كونها من الرياضات المحببة إلى نفسي». ويعمل الجهاز الإداري بفريق الشارقة، الذي يضم محمد سعيد بوزنجال، وعبدالعزيز محمد، وعلي محمد، بتجانس كبير. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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