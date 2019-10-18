الامارات | كارلوس لوبيز ..منبهر بجمال «جنة أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس لوبيز ..منبهر بجمال «جنة أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الوحدة، الإسباني كارلوس لوبيز، انبهاره بصحراء أبوظبي، حسب ما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ نشر كارليتوس، صوراً أثناء ذهابه في رحلة سفاري، وقال عن الرحلة كأنه ذهب إلى الجنة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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