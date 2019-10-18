الامارات | كلباء يبحث عن حل لـ «عقدة الفجيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يبحث عن حل لـ «عقدة الفجيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى اتحاد كلباء، اليوم، إلى وضع حد لعقدة الفجيرة المستمرة منذ سنوات، حيث لم يتمكن «النمور» من تحقيق الفوز على «الذئاب» في المواسم الماضية، وذلك حين يلتقيان على استاد كلباء الساعة التاسعة مساء ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وتأتي المباراة في ظرف صعب لكلباء الذي لم يحقق أي نتيجة إيجابية هذا الموسم، إذ يتذيل المسابقة دون نقاط، في مقابل تألق الفجيرة في الفترة الماضية. وكان الفريقان قد التقيا أربع مرات من قبل، فاز الفجيرة في ثلاث منها (3-2) و(2-1) و(3-2)، وتعادلا مرة واحدة بنتيجة (3-3).

ويبدو الوضع صعباً على كلباء لكسر هذه العقدة، بعد أن تم تغيير الجهاز الفني بقدوم المدرب الأوروغوياني خورخي دياز، الذي تولى المهمة قبل أيام فقط، ولم يسمح له الوقت للتعامل مع الإرهاق البدني الذي سيعانيه دوليو الفريق العائدون من المشاركات الدولية الاخيرة، وهم الأردني ياسين البخيت والمجري جوجاك والتوغولي مالابا.

وقال دياز في المؤتمر الصحافي: «المشكلة الوحيدة التي صادفتني هي الوضعية البدنية للدوليين، وسأتخذ قرار إشراكهم أساسيين بعد الجلوس معهم والتأكد من جاهزيتهم البدنية».

وشدد على أن الوقت حان من أجل أن يبدأ الفريق في تحسين وضعيته في المسابقة، وقال: «اللاعبون في حاجة لدفعة معنوية وتغيير جذري في السلوك الذهني لتعدي الحاجز النفسي لتحقيق النتيجة الايجابية». في المقابل، يخوض الفجيرة المباراة بعد أن حصد ست نقاط من الفوز على الوحدة (1-0) وحتا (2-1)، وضعته في المركز الخامس في أفضل بداية له طوال مشاركاته السابقة.

المحرزي: المباراة انطلاقة جديدة لـ «النمور»

قال لاعب فريق كلباء، ماجد المحرزي، إن «المباراة مع الفجيرة هي بمثابة انطلاقة جديدة لكلباء»، مشيراً في المؤتمر الصحافي إلى أن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز بأي طريقة ممكنة، مبيناً أنهم لا يفكرون في التعادل، وهمّهم فقط تحقيق الفوز.

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نتائج الفريقين في الجولات الماضية:

كلباء:

خسر من العين 3-2، والشارقة 1-3، وحتا 1-0.

الفجيرة:

فاز على الوحدة 1-0، وخسر من شباب الأهلي 5-1،

وفاز على خورفكان 2-1.

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