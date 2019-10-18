شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مشاركة في سباق «سبارتن» بأبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك في سباق سبارتن للسيدات بأبوظبي، اليوم، 1500 مشاركة، وذلك بحسب ما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أمس. ويقام الحدث في نادي الغزال للغولف، بالتزامن مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع سبارتن أرابيا وجمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان.
ويقام السباق ضمن فئات السيدات 5 كلم و20 عقبة، وكذلك الفتيات للفئة العمرية من 4 إلى 14 سنة، حيث ستكون مسافة 800 متر مخصصة للمرحلة (4-6 سنوات)، و1600 متر لـ(7-9 سنوات)، في حين تم تخصيص 3200 متر لـ(10-14 سنة).
وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: يأتي تنظيم السباق في إطار حرصنا الكبير على رفع معدلات التوعية وزيادة الاهتمام لدى السيدات بممارسة الأنشطة الرياضية، والتأكيد على أهمية ودور الرياضة، والعمل على جعل النشاط الرياضي جزءاً من البرنامج اليومي لحياة أفراد المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 1500 مشاركة في سباق «سبارتن» بأبوظبي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.