الامارات | 1500 مشاركة في سباق «سبارتن» بأبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مشاركة في سباق «سبارتن» بأبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك في سباق سبارتن للسيدات بأبوظبي، اليوم، 1500 مشاركة، وذلك بحسب ما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أمس. ويقام الحدث في نادي الغزال للغولف، بالتزامن مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع سبارتن أرابيا وجمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان.

ويقام السباق ضمن فئات السيدات 5 كلم و20 عقبة، وكذلك الفتيات للفئة العمرية من 4 إلى 14 سنة، حيث ستكون مسافة 800 متر مخصصة للمرحلة (4-6 سنوات)، و1600 متر لـ(7-9 سنوات)، في حين تم تخصيص 3200 متر لـ(10-14 سنة).

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: يأتي تنظيم السباق في إطار حرصنا الكبير على رفع معدلات التوعية وزيادة الاهتمام لدى السيدات بممارسة الأنشطة الرياضية، والتأكيد على أهمية ودور الرياضة، والعمل على جعل النشاط الرياضي جزءاً من البرنامج اليومي لحياة أفراد المجتمع.