الامارات | إيقاف وتغريم ثلاثي الوحدة لتغيبهم عن منتخب الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف وتغريم ثلاثي الوحدة لتغيبهم عن منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، ثلاثة لاعبين من نادي الوحدة هم: عبدالله المنهالي، وراشد عبدالله مال الله، وإسماعيل الزعابي، بالإيقاف أربع مباريات، وتغريم كل منهم 30 ألف درهم بسبب تغيبهم دون إذن عن المعسكر الأخير لمنتخب الشباب الذي أقيم الأسبوع الماضي، فضلاً عن عدم التحاقهم بالتدريبات. ووفقاً للجنة الانضباط فإن إدارة منتخب الشباب كانت قد خاطبت نادي الوحدة بخصوص انضمام اللاعبين الثلاثة للمنتخب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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